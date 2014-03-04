Зростання українського фондового ринку склало 7%

Український фондовий ринок значно зріс в ході торгів 4 березня - індекс українських акцій UX станом на 14:15 зріс на 7% - до 1057,23 пунктів, повідомляє сайт біржі.

Загальний обсяг торгів на біржі становив 13,9 млн грн, з них на фондовий ринок припало 9,4 млн грн. Серед лідерів цінового зростання - акції «Донбасенерго» (+10,62%), «Укрнафти» (+10,51%), «Райффайзен Банку Аваль» (+9,41%).

Відчутне зростання спостерігається і на російському фондовому ринку. Так, індекс РТС зріс на 6,67%, індекс ММВБ зріс на 5,80%.

Як відзначають експерти, причиною зростання ринків могла стати інформація, що з'явилася у вівторок, про можливості перегляду Росією своїх планів щодо ескалації конфлікту з Україною.

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