Фондові ринки Європи зросли в очікуванні вирішення конфлікту в Криму

Зокрема, індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 зріс на 1,63% - до 6,817 пункта, індекс німецької біржі DAX виріс на 2,22% - до 9,567 пункта, індекс паризької біржі CAC 40 зріс на 2,32% - до 4,390 пункта.

“Учасники ринку очікують швидкої деескалації конфлікту між РФ та Україною, у результаті цінні папери відновлюють вчорашні втрати в ціні”, - коментують ситуацію на фондових майданчиках Європи експерти видання «Нью-Йорк Таймс».

Російський фондовий ринок у вівторок також зріс і частково відіграв втрати капіталізації 3 березня: індекс РТС зріс на 6,2% - до 1,184 пункта, індекс ММВБ виріс на 5,26% - до 1,356 пункта.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня на основних фондових ринках Європи і Росії спостерігався спад на тлі повідомлень про військову агресію Росії проти України.

Цього дня паніка на Московській біржі, пов'язана із введенням Росією своїх військ в Україну, обрушила капіталізацію біржі на 58 млрд дол., що перевищило розмір усіх витрат на Олімпіаду в Сочі. Вартість цінних паперів російського газового монополіста "Газпрому", які входять у лістинг Лондонської фондової біржі, 3 березня порівняно з кінцем попереднього тижня впала майже на 11%.

Уранці 4 березня Володимир Путін віддав наказ російським військам, які брали участь у військових навчаннях у західних регіонах РФ, повертатися на місця постійної дислокації.

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