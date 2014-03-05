Індекс S&P 500 оновив рекорд

Американські фондові індекси у вівторок зросли, S&P 500 оновив рекорд на тлі зниження стурбованості інвесторів у зв'язку з ситуацією в Україні, свідчать дані бірж, передає Прайм.

Індекс широкого ринку S&P 500 зріс на 1,53% - до 1873,91 пункту. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 1,41% - до 16395,88 пункту. Високотехнологічний NASDAQ додав 1,75% і склав 4351,97 пункту.

Учасників ринку заспокоїли заяви президента Росії Володимира Путіна, пов'язані з ситуацією в Криму. Путін у вівторок заявив, що необхідності введення збройних сил Росії на територію України поки немає, а військові навчання ніяк не пов'язані з подіями в Україні.