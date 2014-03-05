На Московській біржі знову сильне падіння

Ранкове зростання котирувань акцій на Московській біржі до 11:00 змінилося розпродажами через фіксацію прибутку гравцями, індекс ММВБ знизився до рівня 1344,56 (- 0,9%), індекс РТС впав до позначки 1173,12 (- 0,9%), повідомляє Вести.Экономика.

Подешевшали акції ВТБ (- 2,5%), "Газпрому" (- 1,7%), "Лукойлу" (- 1,1%), "Новатек" (- 1,8%), "Норнікеля" (- 0,9%), "Сургутнафтогазу" (- 1,7%), "Татнафти" (- 0,6%). Подорожчали акції "Мечела" (+ 6,5%), "Полюс Золото" (+ 1,8%), "Ростелекома" (+ 1,9%), Сбербанку (+ 0,2%), РДР "РусАла" (+ 2,1%).

Фондові індекси в США напередодні зросли, Dow Jones Industrial Average піднявся на 227,85 пункту (+ 1,41%) до позначки 16395,88. Standard & poor's 500 додав 28,18 пункту (+ 1,53%) і закрився на рівні 1873,91. Nasdaq Composite збільшився на 74,67 пункту (+ 1,75%) до позначки 4351,97.

Торги на біржах в Азії в середу проходять в основному в плюсі, проте американські фондові ф'ючерси на четвер знижуються (контракт на індекс S&P 500 просів на 0,1%).

Японський Nikkei Stock Average 225 зріс у середу на 1,67%, TOPIX - на 1,16%, південнокорейський KOSPI - на 0,93%, гонконгський Hang Seng - на 0,24%, сінгапурський Straits Times Index - на 0,21%, австралійський S&P/ASX200 - на 0,74%.

Між тим, індекс Шанхайської фондової біржі SSE Composite знизився на 0,2%. Приводом стала заява прем'єра Держради КНР Лі Кецяна про те, що Китай зберігає колишні орієнтири економічної політики і розраховує, що зростання ВВП в 2014 р. складе 7,5%. Минулого року ВВП країни зріс на 7,7%.

Квітневі контракти на нафту Brent подешевшали на $0,17 (- 0,16%) до $109,13 за барель. У понеділок вартість цих контрактів впала на $1,9 (- 1,71%) до $109,3 за барель. Нафта WTI на квітень подорожчала на $0,11 (+ 0,11%) до $103,44 за барель. У вівторок ці контракти подешевшали на $1,59 (- 1,52%) до $103,33 за барель.

Ситуація на російському ринку покращилася через ослаблення напруженості навколо України, напередодні президент Володимир Путін заявив про відсутність необхідності введення військ в Україну. Між тим, інвестори не поспішають заходити в ринок акцій з покупками, оскільки невизначеність зберігається.

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