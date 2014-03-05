Український фондовий ринок знижується разом зі світовими

Український фондовий ринок почав торги в середу зі зниження - індекс українських акцій UX за станом на 10:46 знизився на 0,79% - до 1073,57 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів становить 2,77 млн грн, з них на фондовий ринок довелося 2,3 млн грн.

На російському фондовому ринку, який разом з українським ринком синхронно знизився в понеділок на інформації про ескалацію українсько-російського конфлікту і введення російських військ до Криму, на даний час також спостерігається зниження. Так індекс РТС станом на 12:34 за московським часом знизився на 1,61%, індекс ММВБ знизився на 1,47%.

Знижуються і європейські фондові індекси - індекс FTSE 100 знизився на 0,23%, індекс Dax - на 0,22%.

Як відзначають експерти, на світові ринки продовжує чинити негативний вплив ескалація конфлікту в Криму, викликана агресивними діями Росії, і можливі наслідки цього конфлікту для світового співтовариства.

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