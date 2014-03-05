Обсяг торгів українськими акціями на Варшавській біржі за місяць зріс на 75%

Обсяг торгів акціями одинадцяти українських емітентів на головному майданчику Варшавської фондової біржі в лютому в річному виразі зріс на 75% - до 93 млн дол. на тлі зниження індексу WIG Ukraine на 13%.

Про це свідчать дані Варшавській біржі, яким володіє УНІАН.

У порівнянні з січнем поточного року обсяги торгів зросли на близько 85%.

Більше половини обсягу угод минулого місяця припали на акції найбільшої української компанії на польському фондовому ринку, що входить в "блакитні фішки", Kernel. Обсяг торгів паперами цієї компанії в лютому проти аналогічного минулорічного періоду збільшився на 17%.

Найчастіше інвестори також купували і продавали перетворилися в спекулятивні папери компаній Agroton (на 16,7 млн дол.), Сoal Energy (на 10 млн дол.), а також папери Astarta (5,1 млн дол.) і IMC (4,2 млн дол.).

Найбільше в порівнянні з лютим минулого року збільшилися обсяги торгів акціями Agroton і Сoal Energy - близько 40 і 30 разів, відповідно.

Найменш ліквідними опинилися папери KDM Shipping, обсяг торгів за якими склав лише 35 тис. дол., що на 76% менше, ніж роком раніше.

Крім цієї компанії, впали також обсяги торгів акціями Milkiland - на 77%, до близько 0,5 млн дол.

Обсяг торгів акціями на всій Варшавській біржі, де котируються папери близько 450 компаній, минулого місяця в річному виразі зріс на 12% - до близько 6 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року обсяг торгів українськими акціями на головному майданчику ВФБ скоротився в річному виразі на 34% - до 50 млн дол., продемонструвавши зростання на 7% до грудня 2013 року.

У 2013 році обсяг торгів входять в WIG Ukraine акціями зріс на 9% - до 870 млн дол. на тлі зниження українського індикатора на 25%.

Довідка УНІАН. На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Інші входять до створеного у травні 2011 року індекса WIG Ukraine.