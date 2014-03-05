Україна може відмовитися від російського кредиту, якщо отримає гроші МВФ

Україна може відмовитися від випуску євробондів у рамках залучення російського кредиту у випадку, якщо досягне успіху в переговорах з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів України Олександр Шлапак.

"Ми не виключаємо можливості співпраці з Росією щодо євробондів, але ми повинні зрозуміти, на які ресурси ми можемо розраховувати з боку МВФ. Російські гроші - це дуже "пекучі" кошти - всі гроші і відсотки мають бути повернені до 31 грудня 2015 року. Якщо ми зможемо розраховувати на привабливіші ресурси, то ми не працюватимемо з євробондами", - сказав Шлапак.

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Разом з тим, Шлапак відмовився назвати деталі переговорів України з МВФ, місія якого працює в Києві з 4 березня. Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН про те, коли можна очікувати конкретних рішень щодо програми фінансування і отримання перших траншів, Шлапак відповів: «Ми домовилися з місією про те, що великі гроші люблять тишу. Доки ми разом з ними не досягнемо спільних висновків, говорити про щось надто рано. Зараз головне завдання місії – діагноз ситуації і вироблення політики щодо того, як подолати ситуацію. Дуже сподіваюся, що наступного тижня, коли ми закінчимо бодай першу частину спільної роботи щодо фіскальних розривів, проблем, пов'язаних з пенсійним фондом, енергосектором, ми зможемо про все сказати».

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною великої позики Україні в обсязі 15 млрд дол. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол. був наданий Україні наприкінці грудня 2013 року.

У січні 2014 року Мінфін України підготував додаткову емісію бондів в обсязі 2 млрд дол., які передбачалося розмістити тоді ж, – наприкінці січня. Проте спроба розмістити папери була здійснена тільки у середині лютого, коли євробонди були офіційно включені в лістингу Ірландської фондової біржі.

Водночас залучити кошти не вдалося через ескалацію політичного протистояння в Україні і масову загибель людей на Майдані Незалежності. Україна офіційно відмовилася від розміщення паперів, вони були виключені з лістингу, а Мінфін Росії заморозив програму кредитування української економіки до призначення нового Кабінету міністрів.