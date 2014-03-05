Фонд держмайна призупинив проведення приватизаційних аукціонів на біржах

Про це йдеться в офіційному виданні ФДМУ від 5 березня п.р. Відповідний наказ Фонд держмайна одержав 25 лютого п.р.

У Фонді держмайна поки що ніяк не озвучують мотивів, з огляду на які було ухвалено таке рішення.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна планував цього року виставити на продаж на фондових біржах держпакети акцій ряду підприємств, зокрема енергогенеруючих компаній і обленерго. Так, вже у березні на біржах планувалося виставити 46% "Черкасиобленерго" і 25% акцій "Сумиобленерго".