Фонд держмайна призупинив проведення приватизаційних аукціонів на біржах
16:41, 05 березня 2014Фондовий ринок
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Фонд державного майна України (ФДМУ) призупинив проведення приватизаційних аукціонів на фондових біржах.
У ФДМУ поки що ніяк не озвучують мотивів такого рішення / REUTERS
Про це йдеться в офіційному виданні ФДМУ від 5 березня п.р. Відповідний наказ Фонд держмайна одержав 25 лютого п.р.
У Фонді держмайна поки що ніяк не озвучують мотивів, з огляду на які було ухвалено таке рішення.
Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна планував цього року виставити на продаж на фондових біржах держпакети акцій ряду підприємств, зокрема енергогенеруючих компаній і обленерго. Так, вже у березні на біржах планувалося виставити 46% "Черкасиобленерго" і 25% акцій "Сумиобленерго".
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