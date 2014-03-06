Moody's може знизити рейтинг Росії
Аналітики відзначили, що погіршення ставлення інвесторів до Росії вже позначилося на фінансових ринках
Невизначеність позиції РФ стосовно України може мати негативні наслідки для суверенного кредитного рейтингу Росії (зараз Ваа1, прогноз стабільний - прим. ред.). Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Moody's, передає ИТАР-ТАСС.
Аналітики відзначили, що погіршення ставлення інвесторів до Росії вже позначилося на фінансових ринках. Зокрема, 3 березня російський ринок впав на 12%, а згідно з наведеними Moody's даними Bloomberg, прибутковість суверенних бондів (2030) зросла на 11%.
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"Негативні настрої можуть призвести до збільшення відтоку капіталу з приватного сектора, що вплине на зростання ВВП Росії", - наголошується в повідомленні. Крім того, "загроза потенційних політичних і економічних санкцій з боку Заходу може вплинути на кредитоспроможність російських позичальників".
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На думку експертів агентства, волатильність на фінансових ринках протягом майбутніх тижнів, ймовірно, залишиться високою.
Moody's констатували, що ситуація в Україні збільшує ризики для економіки Росії у зв'язку з тим, що діяльність багатьох російських банків і компаній здійснюється в Україні.
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