Moody's може знизити рейтинг Росії

Невизначеність позиції РФ стосовно України може мати негативні наслідки для суверенного кредитного рейтингу Росії (зараз Ваа1, прогноз стабільний - прим. ред.). Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Moody's, передає ИТАР-ТАСС.

Аналітики відзначили, що погіршення ставлення інвесторів до Росії вже позначилося на фінансових ринках. Зокрема, 3 березня російський ринок впав на 12%, а згідно з наведеними Moody's даними Bloomberg, прибутковість суверенних бондів (2030) зросла на 11%.

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"Негативні настрої можуть призвести до збільшення відтоку капіталу з приватного сектора, що вплине на зростання ВВП Росії", - наголошується в повідомленні. Крім того, "загроза потенційних політичних і економічних санкцій з боку Заходу може вплинути на кредитоспроможність російських позичальників".

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На думку експертів агентства, волатильність на фінансових ринках протягом майбутніх тижнів, ймовірно, залишиться високою.

Moody's констатували, що ситуація в Україні збільшує ризики для економіки Росії у зв'язку з тим, що діяльність багатьох російських банків і компаній здійснюється в Україні.

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