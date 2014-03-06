Новини з Криму обвалили російський фондовий ринок

Індикатори російської фондової біржі різко знизилися після публікації повідомлень про плани Криму щодо приєднання до Росії, повідомляє lenta.ru.

Індекс ММВБ, який до 13:30 за Москвою зріс майже на відсоток у порівнянні із закриттям попереднього дня, 14:30 знизився на 2,1 відсотка до 1322 пунктів. Індекс РТС впав на 2,5 відсотка до 1152 пунктів.

Вдень 6 березня парламент Криму ухвалив рішення, згідно з яким на референдумі про статус півострова жителям буде запропоновано відповісти на питання, чи повинна автономна республіка залишитися в складі України або приєднатися до Росії. Голосування перенесене на 16 березня, тоді як спочатку референдум планувався на 25 травня, потім термін перенесли на 30 березня.

Пізніше парламентарі прийняли постанову, в якій запропонували керівництву Росії почати процедуру входження Криму до складу РФ на правах суб'єкта.

Торги на російському фондовому ринку відрізняються підвищеною волатильністю в останні дні на тлі кримської кризи.

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