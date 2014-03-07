Індекс S&P 500 досяг нового максимуму

Різноспрямованим рухом основних індексів завершилися в четвер торги на Нью-Йоркській фондовій біржі, передає ИТАР-ТАСС.

Індекс Dow Jones - основний показник ділової активності в США - піднявся на 61,71 пункта (0,38%), встановившись на позначці 16421,89 пункта. Індекс Standard & Рoor's 500 (S&P 500), який включає 500 найбільших компаній американського ринку, додав 3,22 пункта (0,17%) і становив 1877,03 пункта, досягнувши нового максимуму. Індекс електронної біржі NASDAQ знизився на 5,84 пункта (0,13%) - до 4352,13 пункта.

Як зазначають спостерігачі, на ринках триває стабілізація після значного зниження котирувань у понеділок, яке сталося у зв'язку з подіями на Україні, а також потужного зростання у вівторок.

"Це одне з тих питань, який може в будь-який момент вийти на перше місце і стати основним, - зазначив аналітик з компанії Wells Capital Management Джеймс Полсен. - Побоювання зберігаються, однак увага до цієї теми поступово зменшується. Принаймні, у цей час ці події не вплинуть на економічну ситуацію, якщо тільки знову не настане ескалація".

Оптимізму інвесторів сприяла також публікація міністерством праці США позитивної статистики. Число первинних звернень за допомогою з безробіття в США за тиждень знизилося на 26 тис. - до 323 тис. Експерти очікували, що кількість заявок скоротиться на 10 тис.

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"Потрібно відсторонитися від останніх гучних новин і зосередитися на фундаментальних факторах, що визначають економічну ситуацію, - зазначив фінансовий аналітик Роб Штейн з інвестиційної компанії Astor Investment Management. - Кількість робочих місць збільшується, надходять позитивні дані щодо економічного зростання, позитивна корпоративна звітність, інфляція відносно низька".

Нафта на торгах в Нью-Йорку в четвер подорожчала на $0,11 (0,11%). Ф'ючерсні контракти на її постачання в квітні укладалися за ціною $101,56 за барель. Ціна тройської унції золота встановилася на позначці $1351,80, підвищившись на $11,50 (0,86%).