ДІУ погасила облігації на 800 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) у період з 24 січня по 4 березня 2014 року погасила гарантовані державою облігації серій «Z» –«M2» на загальну суму 800 млн грн.

Як повідомила УНІАН прес-служба ДІУ, установа також виплатила процентний дохід за двадцятий купонний період за облігаціями серій «N2» - «W2».

Крім того, ДІУ перерахувала кошти до державного бюджету України як плату за держгарантію.

Як повідомлялося, ДІУ 30 липня 2009 року достроково завершила розміщення облігацій серій «Z» –«M2».

Єдина номінальна прибутковість, за якою було розміщено облігації, становила 12,1% річних.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ГИУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.

У 2013 році ДІУ знизила чистий прибуток майже у 2,4 разу порівняно з 2012 роком - до 12,65 млн грн. Чистий дохід установи минулого року знизився на 15,1% - до 208,38 млн грн.

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