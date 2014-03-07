Менеджер «Кернел» викупив акції компанії на $2,1 млн

Компанія, контрольована одним з менеджерів найбільшого виробника олійної продукції в Україні агрохолдингу «Кернел», у період з 4 по 6 березня викупила на Варшавській фондовій біржі акції «Кернел» на суму 6,3 млн польських злотих (2,06 млн дол. по курсу НБУ).

Згідно з повідомленням холдингу, всього було куплено 226,7 тис. акцій за середньою ціною 27,8 польського злотого за штуку.

Як повідомляв УНІАН, «Кернел» у першому півріччі 2014 фінансового року (ФР, липень 2013 р. - червень 2014 р.) отримав 48,1 млн дол. чистого збитку проти 69,1 млн дол. чистого прибутку за аналогічний період 2013 ФР. Виручка холдингу за вказаний період скоротився на 22,5% - до 1,138 млрд дол. Валовий прибуток «Кернела» у першому півріччі 2014 ФР знизився в 1,7 рази - до 124,6 млн дол., а операційна - зменшилася у 14,1 рази - до 8,4 млн дол.

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel («Кернел»), контрольоване українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів та експорту через належні їй термінали на Чорному морі.

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