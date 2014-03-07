JP Morgan знизив рекомендацію за акціями компаній РФ
У Росії може відбутися скорочення попиту і інвестицій за рахунок ослаблення національної валюти, прискорення інфляції та зниження доступності позикових коштів.
Американський інвестиційний банк JP Morgan Chase знизив рекомендацію за російським акціям до рівня "гірше ринку" через зростання геополітичних ризиків на тлі кризи на Україні, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Bloomberg.
За думку експертів банку, в Росії може відбутися скорочення попиту і інвестицій за рахунок ослаблення національної валюти, прискорення інфляції та зниження доступності позикових коштів. Крім того, в умовах уповільнення економічного зростання підвищення процентних ставок є негативним чинником для ринку акцій, вважають в JP Morgan.
Російські біржові індекси сьогодні, 7 березня, прискорили падіння в ході торгів на Московській біржі. Індекс ММВБ (MICEX) впав до 12.05 мск на 1,02%, до 1324,27 пункту, індекс РТС - на 1,2%, до рівня 1150,80 пункту.
Російський ринок почав торги п'ятниці з незначного зниження. У першу хвилину торгів індекс ММВБ опустився на 0,04%, РТС - на 0,24%.
Найсильнішим цього тижня було падіння індексів у понеділок, 3 березня, після загострення ситуації навколо Криму. Російський ринок акцій завершив день рекордним зниженням. Індекс ММВБ впав на 10,79%, до 1288,81 пункта - мінімуму з червня 2013 року, а індекс РТС впав на 12,01%, до рівня 1115,06 пункту - мінімального рівня з вересня 2009 року. Зниження російських біржових індексів 3 березня відбувалося швидкими темпами з листопада 2008 року. Капіталізація індексу ММВБ торгів торгів 3 березня знизилася на $61,3 млрд.