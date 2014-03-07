S&P знизило рейтинги «Укрлендфармінгу» і «Миронівського хлібопродукту»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services, слідом за зниженням суверенного рейтингу України, знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу «Укрлендфармінг» до «ССС» з «ССС+», йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, довгостроковий кредитний рейтинг компанії за зобов'язаннями в національній валюті підтверджений на рівні «B-». Прогноз за всіма рейтингами негативний.

Рейтинг євробондів «Укрлендфармінга» на 425 млн дол. з терміном погашення у 2018 році також знижений до рівня «ССС» з «ССС+».

Раніше S&P з тієї ж причини знизило рейтинг агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт».

Також, Standard & Рoor's Ratings Services знизило довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг найбільшого виробника курятини в Україні агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» в іноземній валюті до «ССС» з «ССС+», йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, довгостроковий кредитний рейтинг компанії за зобов'язаннями в національній валюті підтверджений на рівні «B-». Прогноз за всіма рейтингами негативний.

Рейтинг євробондів МХП на 750 млн дол. з терміном погашення в 2020 році також знижений до рівня «ССС» з «ССС+».

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого S&P знизило суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС» з негативним прогнозом. Одночасно агентство підтвердило рейтинги країни за зобов'язаннями в національній валюті на рівні «В-/У», а також рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaBB+».

Довідка УНІАН. «Укрлендфармінг» є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом та виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. До складу компанії входить 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційних господарства, три репродуктора, два заводи з виробництва шкіри та завод з виробництва яєчних продуктів.

Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.



