Українські акції на Варшавській біржі за тиждень втратили понад 15%

Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG Ukraine за останні п'ять торгових сесій втратив 15,4%, закрившись мінімально вище досягнутого минулого тижня нового історичного мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, український індекс просів на тлі негативної динаміки основних індикаторів польського ринку, які знизилися на 3,5%.

Індекс компаній Центральної та Східної Європи, куди також входять українські емітенти, просів на 2,4%.

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WIG Ukraine завершив торги на рівні 347,08 пункту, що всього на 3 пункти вище історичного мінімуму з моменту запуску індексу в травні 2011 року.

Минулого тижня найбільше подешевшали акції KSG Agro і Milkiland (на 19,2% та 22,1%), які також досягли історичних мінімумів на рівні близько 6 та 8 злотих за папір (1 дол. = 3 злотих).

На закритті в п'ятницю, 7 березня, акції цих компаній коштували вже на 70% і 80% дешевше, ніж у перший день торгів на Варшавській біржі.

Серед паперів, що дуже подешевшали, були дві найбільші українські компанії на ВФБ - Kernel і Astarta - які втратили 17,5 і 17,8% своєї вартості.

Довідка УНІАН. На Варшавській біржі котируються папери 13 компаній з України, дві з яких на альтернативному майданчику для менших емітентів - NewConnect. Інші входять у створений в травні 2011 року індекс WIG Ukraine.