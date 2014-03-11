Виробник торгових роботів Virtu виходить на IPO

Американська компанія Virtu Financial, яка займається розробкою стратегій високочастотної торгівлі, виходить на IPO.

Минулого року виручка творця торгових роботів становила $665 млн, передають Вести Экономика.

За словами генерального директора Virtu Вінсента Віоли, який до цього був головою ради директорів Нью-Йоркській фондовій біржі, зараз роботи компанії працюють з 200 різними активами.

"Компанія заробляє гроші, купуючи і продаючи великі обсяги цінних паперів та інших фінансових інструментів й отримуючи прибуток на різниці між ціною, яку готові заплатити покупці, та ціною, на яку згодні продавці", - йдеться у проспекті компанії.

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27% виручки припадає на роботу з американськими акціями, 23% надходить з ринків сировини, ще 20% - з валютного ринку.

У якості основних андеррайтерів виступають Goldman Sachs Group, J.P. Morgan Chase і Sandler О'neill & Partners.

Virtu планує заробити на розміщенні близько $100 млн при оцінці власної капіталізації в $3 млрд.