Виступ Януковича прискорив падіння індексів Московської біржі

До 13:30 у Москві індекс ММВБ знизився на 1,34 відсотка до 1321 пункта, РТС впав на 1,22 відсотка до 1144 пунктів. За півгодини до цього РТС впав на 0,8 відсотка, ММВБ - на 0,1%, пише Лента.ru.

Курс долара на Московській біржі до цього ж часу впав на десять копійок до 36,36 рубля, євро подешевшав на 18 копійок до 50,4 рубля. Офіційні курси, що встановлені Банком Росії на 12 березня, складають 50,5 рубля за євро і 36,4 рубля за долар.

Під час свого виступу в Ростові-на-Дону Янукович заявив, що він живий, відчуває себе добре і планує повернутися до Києва, як тільки з'явиться така можливість. За його словами, призначені на 25 травня вибори президента України нелегітимні.

Російський фондовий ринок поки не відновився від обвального падіння в ході торгів «чорного понеділка» 3 березня. 1 березня Рада Федерації схвалила введення військ на територію України, і на перших торгах тижня інвестори влаштували розпродаж акцій на тлі побоювань щодо наслідків військової операції.

Індекс РТС 3 березня впав на 12% до 1115 пунктів, ММВБ впав на 11 відсотків до 1288 пунктів. У ході сесії торги акціями кількох компаній призупиняли через падіння більше ніж на 20%. Папери російських компаній істотно подешевшали, зокрема на закордонних біржах.