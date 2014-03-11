На українському і російському фондових ринках посилилося зниження

На українському і російському фондових ринках до середини сьогоднішньої торгової сесії посилилося зниження. Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 14:16 знизився на 3,36% - до 1044,34 пункту. Загальний обсяг торгів склав 9 млн грн, з них на фондовий ринок припало 7,9 млн грн. Серед лідерів зниження акції «Райффайзен Банку Аваль» (-5,92%), «Донбасенерго» (-4,32%) і «Азовсталі» (-4,08%).

Зниження також спостерігається і на російському фондовому ринку. Російський індекс ММВБ знизився на 2,15%, індекс РТС - на 2,13%.

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Як відзначили ряд експертів, події в Криму продовжують впливати на роботу фондових ринків як України, так і Росії. Експерти прогнозували можливу реакцію ринків на сьогоднішню заяву Віктора Януковича в Ростові-на-Дону, в той же час очевидно основний тиск на ринки надало рішення Верховної Ради Криму, яка прийняла т. зв. «декларацію про незалежність».

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