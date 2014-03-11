Індекс Української біржі знизився на 2,37%, індекс ПФТС підвищився на 3,06%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 11 березня, знизився на 2,37% - до 1055,12 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 20,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 17,8 млн грн, на терміновому ринку - 2,3 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Райффайзен Банку Аваль» (-4,21%), «Укрнафти» (-3,15%) і «Донбасенерго» (-2,88%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 3,06% - до 402,06 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 186,5 млн грн.

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