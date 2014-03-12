Російський фондовий ринок у середу стартував обвалом основних індексів
08:44, 12 березня 2014Фондовий ринок
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Російські фодові індекси падають на тлі ситуації в Україні.
Російський фондовий ринок не припиняє падіння на тлі ситуації в Україні / REUTERS
Торги на російському ринку акцій стартували у середу, 12 березня, обвалом основних індексів, в особливості індексу РТС, на тлі загострення ситуації в Україні, передає ПРАЙМ.
За даними Московської біржі, на 10.03 мск індекс ММВБ знизився на 1,64% - до 1287,10 пункту. Індекс РТС впав до цього часу на 4,02% - до 1111,87 пункту.
Інвестори побоюються, що новий крок Криму щодо виходу зі складу України лише посилить невдоволення Заходу і може сприяти введенню серйозних економічних санкцій проти Росії.
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