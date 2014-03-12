S&P знизило рейтинг агрохолдингу «Мрія»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's Ratings Services слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті одного з найбільших виробників сільськогосподарської продукції в Україні агрохолдингу «Мрія» до «ССС» з «ССС+», йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, довгостроковий кредитний рейтинг компанії за зобов'язаннями в національній валюті підтверджений на рівні «B-». Прогноз за всіма рейтингами - «негативний».

«Зниження рейтингів компанії відображає пониження суверенного рейтингу України і оцінки ризику переказу і конвертації валюти до «ССС» з «ССС+», оскільки основні активи «Мрії» - її земельний банк, елеватори і техніка - зосереджені в Україні», - сказано в повідомленні агентства.

S&P знизило рейтинг євробондів «Мрії» на 250 млн дол. з погашенням у 2016 році і на 400 млн дол. з погашенням в 2018 році до «ССС» з «ССС+».

Раніше агентство з аналогічної причини знизило рейтинги агрохолдингів «Миронівський хлібопродукт», «Креатив» і «Укрлендфармінг».

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого S&P знизило суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС» з негативним прогнозом. Одночасно агентство підтвердило рейтинги країни за зобов'язаннями в національній валюті на рівні «В-/У», а також рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaBB+».

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія» заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гута. На сьогоднішній день компанія обробляє понад 300 тис. га в західних областях України, спеціалізуючись на вирощуванні зернових, цукрових буряків і картоплі.

