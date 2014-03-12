Падіння на українському і російському фондових ринках посилилося

Падіння на українському фондовому ринку до середини торговельної сесії 12 березня посилилося - станом на 15:00 зниження індексу українських акцій UX становило 3,57% - до 1017,42 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 11,9 млн грн, із цієї суми на фондовий ринок припало 8,6 млн грн. Серед лідерів зниження - акції «Укрсоцбанку» (-7,40%), «Донбасенерго» (-4,96%) і Єнакіївського метзаводу (-4,68%).

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На російському фондовому ринку також посилилося падіння. Як повідомляє сайт Московської біржі, індекс ММВБ станом на 17:15 за київським часом знизився на 1,89%, індекс РТС - на 2,13%. Лідерами зниження продовжують залишатися акції «Ощадбанку» (-2,60%), «Газпрому» (-1,03%), «Лукойлу»(-2,03%).

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на одного з російських брокерів, на російському фондовому ринку продовжує зберігатися дуже негативний настрій у зв'язку з очікуваними санкціями та іншими ускладненнями, які здійснить світове співтовариство у відповідь на російську інтервенцію в Криму. «Всі розуміють, що це може бути надовго, питання санкцій та інших ускладнень, - воно у повітрі», - зазначив брокер.