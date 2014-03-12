Мінфін залучив 684,5 млн грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 березня залучило до держбюджету 684,515 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, кошти залучені в результаті розміщення облігацій у національній валюті терміном обігу 105 днів під 14% річних за трьома поданими заявками.

За інформацією Мінфіну, держборг знаходиться в межах згідно з Бюджетним кодексом і законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у березні провів три ОВДП-аукціону і залучив до держбюджету 2,1 млрд грн. Міністерство планує у березні провести ще два аукціони з продажу ОВДП - 18 і 25 березня.

Станом на 11 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 272,827 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 170,047 млрд грн, у власності банків - 78,133 млрд грн, нерезидентів - 13,341 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 1 березня, з початку року до держбюджету надійшло 10,201 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 11,689 млрд грн на обслуговування держборгу - 5,609 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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