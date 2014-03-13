Український фондовий ринок сьогодні впав майже на 3%

Український фондовий ринок істотно знизився на відкритті торгів 13 березня - індекс українських акцій UX знизився на 2,96% - до 999,83 пунктів, повідомляє сайт Української біржі.

Загальний обсяг угод становив 6 млн грн, з них на фондовий ринок припало 4,88 млн грн. Серед лідерів зниження - акції «Донбасенерго», «Центренерго» і «Укрнафти».

Індекс ПФТС знизився на 1,95%, загальний обсяг торгів становив 3,2 млн грн.

Водночас, на російському фондовому ринку сьогодні спостерігається зростання. Російський індекс ММВБ зріс на 0,36%, індекс РТС - на 0,44%. Серед лідерів зростання - акції «Газпрому», тоді як акції «Ощадбанку» і «Лукойлу» продовжують знижуватися.

На європейських фондових майданчиках спостерігається різноспрямований рух - індекс FTSE 100 знизився на 0,14%, індекс Dax зріс на 0,06%.