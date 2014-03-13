У Мінфіні вирішили, що за рік зможуть продати держмайна на 20 млрд гривень

Виконання плану надходжень від приватизації в обсягу 19,4 млрд грн можливе, але для цього доведеться вносити зміни до законодавства щодо об'єктів, заборонених до приватизації.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак під час круглого столу в Києві.

«Складно зараз говорити про приватизацію, оскільки для одержання результатів приватизаційний процес має бути запущений вже зараз. 19,4 млрд грн можна зібрати, я переконаний, але для цього, напевно, доведеться вносити зміни до законодавства щодо об'єктів, заборонених до приватизації», - сказав Шлапак.

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Перш за все, наголосив міністр, необхідно відмовитися від практики приватизації минулих років, коли покупець був відомий наперед, потрібні відкриті конкурси.

«Я дуже сподіваюся, що після ухвалення бюджету і після того, як нам вдасться домовитися з нашими кредиторами, можна буде пропонувати якісь серйозні об'єкти для продажу», - сказав він.

Міністр нагадав, що уряд доручив всім виконавчим органам влади, зокрема й Мінфіну, оцінити наявні оздоровчі установи і передати їх на реалізацію до Фонду держмайна.

«Продаж проводитиметься за процедурами фонду. Всі суми дуже орієнтовні, оскільки оцінювання ніхто не проводив. Наприклад, у міністерства є два будинки відпочинку. Ми їх зараз опишемо і всі документи передамо до фонду, фахівці якого оцінять, скільки це може коштувати і яким чином це можна продати», - пояснив Шлапак.

Міністр зазначив, що перш за все продаж таких об'єктів позбавить держбюджет від витрат на їх утримання, а також така реалізація дозволить залучити кошти до держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про Державний бюджет України на 2014 рік» встановлює доходи держбюджету на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг держгарантій, що надаються - 50 млрд грн, доходи від приватизації заплановано на рівні 19,4 млрд грн.

Як заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, показники держбюджету не є реалістичними й уряд найближчим часом має намір провести секвестр держбюджету, скоротивши його дефіцит у два рази.