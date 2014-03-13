Російський фондовий ринок досяг нових мінімумів

Російський фондовий ринок після ранкового зростання знову перейшов до глибокого падіння на тлі заяв ряду країн про санкції у зв'язку з діями Росії в Криму.

Як повідомляє сайт Московської біржі, російський індекс ММВБ станом на 16:20 за московським часом знизився на 1,45% - до 1255,77 пункту, індекс РТС - на 1,37%, до 1085,05 пункту, таким чином досягнувши нових мінімумів.

При цьому зниження спостерігається за всіма акціями, які активно торгуються. Акції Ощадбанку знизилися на 3,44%, «Лукойлу» - на 2,36%, «Газпрому» - на 0,01%. Таким чином, ринок загубив весь позитив від ранкового зростання.

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Як повідомив Reuters з посиланням на трейдерів, ринок чекає санкцій з боку Євросоюзу і США щодо Росії і закладає до ціни найгірші сценарії.

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