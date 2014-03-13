Індекс Української біржі знизився на 2,77%, індекс ПФТС підвищився на 2,52%
19:42, 13 березня 2014Фондовий ринок
0
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 33,7 млн грн, на ПФТС - 99,8 млн грн
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 2,52% / investgazeta.net
Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 13 березня, знизився на 2,77% - до 1001,79 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 33,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 26 млн грн, на терміновому ринку - 7,7 млн грн.
Лідерами зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Укрнафти» (-4,48%) і «Азовсталі» (-4,01%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 2,52% - до 389,30 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 99,8 млн грн.
Читайте такожУкраїнський фондовий ринок сьогодні впав майже на 3%
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter