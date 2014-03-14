Російський фондовий ринок розпочав торги п'ятниці різким обвалом

Російський фондовий ринок відкрився в п'ятницю, 14 березня, різким падінням. Так, індекс РТС знизився на 2,55%, до 1050 пункту. ММВБ знизився на 2,17%, до 1221,38 пункту (дані на 10.11 мск), пишуть "Ведомости".

Російські індекси продовжили падіння слідом за ринками Азії та США. У п'ятницю індекси найбільших бірж Азіатсько-Тихоокеанського регіону продемонстрували негативну динаміку на тлі побоювань учасників ринку з приводу економіки Китаю.