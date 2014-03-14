Російський фондовий ринок розпочав торги п'ятниці різким обвалом
09:17, 14 березня 2014Фондовий ринок
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Російські індекси продовжили падіння слідом за ринками Азії та США.
Обвал російського фондового ринку не припиняється / REUTERS
Російський фондовий ринок відкрився в п'ятницю, 14 березня, різким падінням. Так, індекс РТС знизився на 2,55%, до 1050 пункту. ММВБ знизився на 2,17%, до 1221,38 пункту (дані на 10.11 мск), пишуть "Ведомости".
Російські індекси продовжили падіння слідом за ринками Азії та США. У п'ятницю індекси найбільших бірж Азіатсько-Тихоокеанського регіону продемонстрували негативну динаміку на тлі побоювань учасників ринку з приводу економіки Китаю.
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