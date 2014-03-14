Голова ради директорів "Газпрому" продав усі свої акції

Голова ради директорів ВАТ "Газпром" Віктор Зубков продав усі акції компанії, що належали йому, передає ИТАР-ТАСС з посиланням на повідомлення "Газпрому".

Станом на 11 лютого, коли було здійснено продаж, вартість однієї акції "Газпрому" становила 147,6 руб (1 RUB - 0.25992 UAH). Відповідно, пакет у 0,00098739% акцій, який належав Зубкову, коштував близько 34,5 млн руб.

Статутний капітал "Газпрому" становить 118 млрд 367 млн 564 тис. 500 рублів і розділений на 23 млрд 673 млн 512 тис. 900 звичайних іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. кожна.

Віктор Зубков придбав пакет 0,000987% акцій "Газпрому" 24 липня 2013 року. Статутний капітал "Газпрому" становить 118 367 564 500 рублів і розділений на 23 673 512 900 звичайних іменних акцій номінальною вартістю 5 рублів кожна. Таким чином, Зубков купив близько 233,7 тис. звичайних акцій компанії. До здійснення операції він не володів цінними паперами "Газпрому".

Виходячи з котирувань паперів компанії, Зубков міг витратити на придбання пакета близько 30 млн рублів.

Віктор Зубков 28 червня 2013 року був знову обраний головою ради директорів "Газпрому", що складається з 11 осіб.