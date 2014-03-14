Інвестори скорочують свої позиції на фондовому ринку напередодні референдуму в Криму

Напередодні наміченого на 16 березня референдуму в Криму інвестори скорочують свої позиції на фондовому ринку, йдеться в аналітичному звіті ризик-менеджера інвесткомпанії Dragon Capital Дмитра Михайлусенко.

«Інвестори, побоюючись погіршення ситуації в Криму напередодні референдуму вирішили частково розформувати власні портфелі», - йдеться у звіті. Саме це, як зазначає експерт, стало основною причиною зниження як українського, так і інших фондових ринків на торгах у четвер, 13 березня.

«Чергове скупчення російських військ поблизу кордонів з Україною викликає сильне побоювання у світових гравців, чия нервозність зараз найбільш пярмим чином найбільшою мірою впливає на динаміку основних європейських і американських індексів», - йдеться у звіті.

У звіті також відзначається, що «більша частина гравців почала розвантажувати сформовані раніше позиції ще вчора, але як показує ранкова динаміка на російських майданчиках сьогодні, це була не межа вчорашніх продажів».

Як повідомляв УНІАН, індекс українських акцій UX у четвер завершив торги зниженням, досягнувши рівня в -2,77%. Також продовжилося зниження під час відкриття торгів у п'ятницю індекс UX за станом на 11:00 знизився на 2,86% - до 973,10 пунктів. Ще більш помітне зниження спостерігається на фондовій біржі ПФТС - індекс ПФТС знизився на 5,81% - до 366,67 пунктів.

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