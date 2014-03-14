Російський фондовий ринок обвалився до 5-річного мінімуму

Російський ринок акцій за підсумками торгів п'ятниці, 14 березня, обвалився до чергового мінімуму на тлі ситуації в Криму і побоювань введення санкцій проти Росії з боку Заходу.

На 18.40 за київським часом індекс ММВБ знизився на 0,63%, до 1240,69 пункту, вийшовши на мінімум з осені 2009 року. Індекс РТС знизився на 1,17%, до 1065,25 пункту, оновивши мінімум літа 2009 року, передає «Газета.Ru».