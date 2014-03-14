Українська біржа підвищила гарантійне забезпечення ф'ючерсних контрактів

Українська біржа в ході вечірнього клірингу 14 березня підвищила базовий розмір гарантійного забезпечення ф'ючерсних контрактів на Індекс українських акцій (Індекс UX) із 20% до 30%, повідомляє сайт біржі.

Як зазначили на біржі, збільшення базового розміру гарантійного забезпечення пов'язане з підвищеною волатильністю на фінансових ринках. На Українській біржі також відмовилися уточнити, скільки часу буде діяти новий розмір базового гарантійного забезпечення.

Довідка УНІАН. Гарантійне забезпечення за кожним контрактом встановлюється біржею у фіксованому розмірі на ф'ючерсний контракт.