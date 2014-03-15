Росія через побоювання санкцій могла продати рекордний обсяг держоблігацій США

На цьому тлі ряд аналітиків висловили думку, що головним "продавцем" американського держборгу став російський ЦБ напередодні можливих санкцій щодо РФ.

"Росія - найімовірніший "підозрюваний". Якщо вона це зробила, то повинна була перевести кошти в інший банк за межами США", - сказав головний глобальний валютний стратег Brothers Harriman у телефонному інтерв'ю агентству Bloomberg, повідомляє Прайм.

Банк Росії не став коментувати свої дії щодо інвестицій. "Дані про діяльність Банку Росії з управління валютними активами публікуються не раніше ніж через шість місяців після закінчення періоду, що обумовлено високою чутливістю цін на світових фінансових ринках до дій найбільших учасників ринку, зокрема російського Центрального банку", - повідомила агентству "Прайм" керівник прес-служби ЦБ РФ Анна Граник.

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Як випливає з даних, опублікованих на сайті Мінфіну США, на частку Росії припадало держоблігацій на 138,6 мільярда доларів станом на кінець 2013 року з загального обсягу в 5,79 трильйона доларів. Таким чином, Росія займає 11-е місце серед власників американського боргу.

"В остаточному підсумку, для динаміки US Treasuries новини про продаж паперів негативні: вони нагадують, що є потенційний продавець паперів, готовий позбутися від них за неринковими причин", - вважає стратег СRT Capital Group Ян Лінден.