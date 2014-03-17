Українська біржа призупинила торги акціями банку «Форум» до кінця сьогоднішньої торгової сесії, повідомили УНІАН на біржі.

Як зазначили на біржі, призупинення торгів було здійснене у зв'язку з виникненням ситуації цінової нестабільності.

На відкритті сьогоднішніх торгів на Українській біржі ціна акцій «Форуму» обвалилася на 33,3% - до 0,4 грн за одну акцію.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 14 березня ввів тимчасові адміністрації в банках «Форум» і «Меркурій» терміном на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на підставі рішення Нацбанку України.

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Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського.