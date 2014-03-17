ЄБРР вперше розміщує облігації в грузинських ларі

Європейський банк реконструкції та розвитку розпочинає випуск цінних паперів, номінованих в грузинській національній валюті - ларі. Про це повідомив журналістам у Тбілісі президент Національного банку Грузії Георгій Кадагідзе, передає ИТАР-ТАСС.

ЄБРР розміщує дворічні облігації обсягом 50 млн ларі ($28,82 млн), їх процентна ставка прив'язана до тримісячної ставки депозитних сертифікатів Національного банку Грузії. Облігації будуть розподілені між двома провідними грузинськими фінансовими інститутами - брокерською компанією "Бі-Джі Капітал" та одним із найбільших банків країни "ТБС Банк", які будуть діяти як провідні менеджери та гаранти транзакцій.

Глава Нацбанку Грузії зазначив, що "рішення ЄБРР щодо випуску облігацій є однозначним підтвердженням та визнанням того факту, що в останні роки грузинський банківський сектор розвивається в правильному напрямку і послідовно". "Впевнений, що перші номіновані в ларі цінні папери відкриють шлях подібним ініціативам з боку інших фінансових інститутів, що буде сприяти подальшому розвитку ринків грузинського капіталу", - заявив Кадагідзе.

У свою чергу, регіональний директор ЄБРР по Кавказу, Молдові та Білорусі Бруно Бальванера назвав це рішення країни "дуже важливим кроком для ринку капіталу Грузії". "Випуск цих цінних паперів відкриває дорогу подальшого залучення зарубіжного капіталу в Грузії", - зазначив Бальванера.

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Як раніше повідомлялося, 3 лютого ЄБРР вперше в своїй історії випустив облігації, номіновані в національній валюті Вірменії - драми. Тоді були розміщені облігації з терміном обігу 1 рік на суму в 2 млрд драм (5 млн доларів).