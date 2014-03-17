Російський фондовий ринок закінчив день зростанням

Російський фондовий ринок завершив торги 17 березня впевненим зростанням, після зниження, яке він демонстрував весь минулий тиждень. Як повідомляє сайт Московської біржі, індекс ММВБ станом на 18:50 за московським часом підвищився на 3,74%, індекс РТС - на 4,91%.

Акції «Ощадбанку» підвищилися на 7,28%, «Газпрому» - на 1,57%, «Лукойлу» - на 0,80%.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на представника одного з російських банків, дане зростання є чисто спекулятивним рухом, пов'язаним з тим, що оголошені санкції після референдуму в Криму не здалися ринку дуже серйозними. "Війна не почалася, санкції не особливо жорсткі - можна купувати. Але це - швидкі гроші, які так само швидко і вийдуть", - зазначив співрозмовник агентства.