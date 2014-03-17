Індекс Української біржі знизився на 0,93%, індекс ПФТС - на 5,28%
18:43, 17 березня 2014Фондовий ринок
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Лідерами зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Укрсоцбанку»
Індекс Української біржі знизився на 0,93%, індекс ПФТС - на 5,28% / telegraf.com.ua
Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 17 березня, знизився на 0,93% - до 994,25 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 28 млн грн, з них на фондовому ринку - 17 млн грн, на терміновому ринку - 11 млн грн.
Лідерами зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Укрсоцбанку» (-6,77%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 5,28% - до 377,74 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 2,55 млн грн.
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