Найбільша нафтова компанія світу продала облігації на $5,5 млрд

Exxon Mobil Corp. продав папери на суму $5,5 млрд під час найбільш масштабного розміщення бондів, після того, як найбільша за ринковою вартістю нафтова компанія світу знову вийшла на облігаційний ринок США після перерви, що тривала понад 20 років.

Exxon, якій міжнародні рейтингові агентства Moody's Investors Service і Standard & Рoor's присвоїли найвищий рейтинг AAA, випустила облігації як з плаваючою, так і фіксованою ставкою, пишуть "Вести.ru".

Кошти, що надійшли, компанія може використовувати для фінансування капітальних витрат, здійснення поглинань та рефінансування комерційних позик.

Згідно з даними Bloomberg, нові цінні папери збільшать борг Exxon, який зараз становить $22,7 млрд (39%) грошового потоку за 12 місяців.

За даними Bloomberg, заснованих на базі продажів, номінованих у доларах, Exxon випускав бонди останній раз у 1993 р.

Раніше глава концерну Рекс Тіллерсон на щорічній зустрічі з експертами в Нью-Йорку заявив, що Exxon Mobil Corp. продовжить здійснення проекту на російському арктичному шельфі.