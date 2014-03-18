На українському фондовому ринку спостерігається значне зростання

На українському фондовому ринку на торгах вранці у вівторок, 18 березня, спостерігається значне зростання на тлі заяв єврочиновників про можливий вступ України до Європейського Союзу.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 11:00 знизився на 1,95 % - до 1013,62 пунктів. Загальний обсяг торгів склав 3,75 млн грн, з них на фондовий ринок припало 3,2 млн грн. Серед лідерів зростання - акції «Мотор Січі» (+3,52%), «Укрнафти» (+3,46%), Алчевського меткомбінату (+3,06%).

У той же час, на російському фондовому ринку спостерігається різноспрямований рух. Російський індекс ММВБ підвищився на 0,18%, індекс РТС знизився на 0,59%.

На європейських фондових торговельних майданчиках спостерігається зниження - індекс FTSE 100 знизився на 0,17%, індекс Dax - на 0,51%.

Раніше єврокомісар Штефан Фюле в інтерв'ю одній із німецьких газет заявив, що у зв'язку з ситуацією в Україні Євросоюз може розглянути питання про розширення.