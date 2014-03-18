Мінфін сьогодні не зміг продати облігації внутрішньої держпозики

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 березня не залучило кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, інвестори подали дві заявки на придбання облігацій у національній валюті терміном обігу 91 день і 9 місяців по 5 млн грн кожна за ставкою 21% і 22%, відповідно, але Мінфін залишив їх без задоволення.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у березні провів чотири ОВДП-аукціони і залучив до держбюджету 2,785 млрд грн. Міністерство планує в березні провести ще один аукціон із продажу ОВДП - 25 березня.

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За оперативними даними Держказначейства на 17 березня, з початку року до держбюджету надійшло 24,052 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 14,137 млрд грн, на обслуговування держборгу - 6,202 млрд грн.

Станом на 18 березня, обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 274,708 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 169,692 млрд грн, у власності банків - 79,876 млрд грн, нерезидентів - 13,947 млрд грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів із розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсорм НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.