Китайська Alibaba готується до IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі

Велика китайська компанія, що працює в сфері інтернет-комерції, Alibaba Group Holding Ltd схиляється до Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE) для проведення одного з найбільших первинних розміщень акцій (IPO) в світі, яке складе близько 15 млрд дол., повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.

За даними видання, остаточна угода ще не підписана, але китайська компанія дала ясно зрозуміти, що віддає перевагу NYSE для розміщення акцій.

Згідно з повідомленням, IPO інтернет-гіганта стане найбільшим за всю історію розміщенням акцій китайських компаній в США.

Деякі джерела видання стверджують, що Alibaba зможе зібрати навіть більше 16,1 млрд дол., отриманих Facebook у травні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, китайська онлайн-компанія Alibaba Group Holding Ltd вирішила організувати первинне розміщення акцій в Нью-Йорку після того, як її переговори з регуляторами в Гонконзі закінчилися невдачею. Вибір нью-йоркській майданчика повинен полегшити засновнику компанії Джеку Ме і його команді менеджерів збереження контролю над фірмою через створення подвійної структури акціонерного капіталу - звичайної для таких інтернет-компаній, як Google Inc або Facebook Inc.

Довідка УНІАН. Alibaba Group Holding Ltd - велика китайська приватна компанія, що працює в сфері інтернет-комерції, основний власник публічної компанії Alibaba.com. Компанії також належать сайти Taobao і Tmall.

Alibaba Group володіє власною електронною платіжною системою - Alipay.

Штаб-квартира розташована в Ханчжоу (Китай). Основними видами діяльності Alibaba є торгові операції між компаніями (торгівля за схемою B2B), роздрібна онлайн-торгівля.