Збиток Української біржі за рік становив 1,59 млн гривень

Чистий збиток Української біржі за підсумками 2013 року становив 1,59 млн грн, йдеться в біржовому повідомленні про проведення 25 квітня загальних зборів акціонерів біржі.

Нерозподілений прибуток Української біржі за підсумками минулого року становив 328 тис. грн. Сумарна вартість активів біржі в 2013 р. становила 36,2 млн грн, основні кошти біржі - 3,55 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість - 1,04 млн грн, власний капітал - 25,4 млн грн, поточні зобов'язання - 10,4 млн грн, довгострокові зобов'язання - 394 тис. грн.

Довідка УНІАН. Українська біржа за підсумками 2012 року отримала чистий прибуток у розмірі 160 тис. грн, нерозподілений прибуток у розмірі 1,9 млн грн. Поточні зобов'язання біржі становили у 2012 році 1,2 млн грн, довгострокові - 31 тис. грн.

На сьогодні створена в ході об'єднання ММВБ і РТС Московська біржа володіє 43% в Української біржі.