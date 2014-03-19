Збиток Української біржі за рік становив 1,59 млн гривень
Нерозподілений прибуток Української біржі за підсумками минулого року становив 328 тис. грн.
Чистий збиток Української біржі за підсумками 2013 року становив 1,59 млн грн, йдеться в біржовому повідомленні про проведення 25 квітня загальних зборів акціонерів біржі.
Нерозподілений прибуток Української біржі за підсумками минулого року становив 328 тис. грн. Сумарна вартість активів біржі в 2013 р. становила 36,2 млн грн, основні кошти біржі - 3,55 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість - 1,04 млн грн, власний капітал - 25,4 млн грн, поточні зобов'язання - 10,4 млн грн, довгострокові зобов'язання - 394 тис. грн.
Довідка УНІАН. Українська біржа за підсумками 2012 року отримала чистий прибуток у розмірі 160 тис. грн, нерозподілений прибуток у розмірі 1,9 млн грн. Поточні зобов'язання біржі становили у 2012 році 1,2 млн грн, довгострокові - 31 тис. грн.
На сьогодні створена в ході об'єднання ММВБ і РТС Московська біржа володіє 43% в Української біржі.