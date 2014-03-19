Україна виплатила 977 млн грн за облігаціями внутрішньої держпозики

“Міністерство фінансів України 19 березня 2014 року вчасно й у повному обсязі здійснило виплату з погашення й обслуговування облігацій внутрішньої державної позики. Загальна сума платежу становить 977 204 952,50 грн”, - йдеться в повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір взяти в борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому і зовнішньому ринках.

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За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - із 2014 по 2018 роки.

Закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.