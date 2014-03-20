Індекс Української біржі знизився на 0,24%, індекс ПФТС - на 1,24%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 20 березня, знизився на 0,24% - до 1004,40 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 15,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 13,35 млн грн, на терміновому ринку - 2,5 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що входять в індексний кошик, стали акції «Укрсоцбанку» (-3,77%) і Авдіївського коксохіму (-2,28%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,24% - до 380,39 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 328,7 млн грн.

