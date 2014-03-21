Ринок акцій Росії обвалився на тлі зростання політичної напруженості

08:29, 21 березня 2014
Фондовий ринок
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Аналітики вважали, що падіння акцій Росії не буде настільки значним.

Российский фондовый рынок снова обвалился на фоне эскалации напряженности вокруг Украины

Російський фондовий ринок відкрився обвалом індексів. Так, індекс РТС до 10.01 мск впав на 3,07% - до 1115,52 пункту, індекс ММВБ знизився на 2,46% - до 1288,08 пункту, передає ПРАЙМ.

Між тим, аналітики прогнозували, що російський ринок акцій на відкритті торгів у п'ятницю, 21 березня, мало зміниться на тлі зростання політичної напруженості.

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