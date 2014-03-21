Ринок акцій Росії обвалився на тлі зростання політичної напруженості
08:29, 21 березня 2014Фондовий ринок
0
Аналітики вважали, що падіння акцій Росії не буде настільки значним.
Російський фондовий ринок знову обвалився на тлі ескалації напруженості навколо України
Російський фондовий ринок відкрився обвалом індексів. Так, індекс РТС до 10.01 мск впав на 3,07% - до 1115,52 пункту, індекс ММВБ знизився на 2,46% - до 1288,08 пункту, передає ПРАЙМ.
Між тим, аналітики прогнозували, що російський ринок акцій на відкритті торгів у п'ятницю, 21 березня, мало зміниться на тлі зростання політичної напруженості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter