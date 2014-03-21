Ринок акцій Росії обвалився на тлі зростання політичної напруженості

Російський фондовий ринок відкрився обвалом індексів. Так, індекс РТС до 10.01 мск впав на 3,07% - до 1115,52 пункту, індекс ММВБ знизився на 2,46% - до 1288,08 пункту, передає ПРАЙМ.

Між тим, аналітики прогнозували, що російський ринок акцій на відкритті торгів у п'ятницю, 21 березня, мало зміниться на тлі зростання політичної напруженості.