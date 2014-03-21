Відтік капіталу з фондового ринку Росії відновився

Відтік капіталу з фондів, що вкладають кошти в російський фондовий ринок, склав з 13 по 19 березня $34 млн проти припливу в розмірі $133 млн тижнем раніше, відзначає Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), передає Вести.Экономика.

Традиційні фонди втратили $162 млн, а триває приплив коштів у російські ETF (exchange traded funds - фонди, паї яких обертаються на біржі) не зміг компенсувати відтік капіталу з традиційних фондів.

Тим не менше російські ETF залучили $129 млн, в основному завдяки припливу капіталу в Market Vectors Russia ETF, найбільший російський ETF.

Фонди ринків, що розвиваються в сукупності втратили більше $4 млрд. Таким чином, відтік грошей з фондів цих ринків триває шостий тиждень поспіль.

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"Відтік з фондів ринків, що розвиваються посилюється в цілому. Ця ситуація загрожує повторенням розпродажів на ринках, які ми спостерігали в кінці січня - початку лютого, коли індекс MSCI EM досяг рекордного мінімуму.

Ми як і раніше вважаємо небезпечний навіс спекулятивних ставок з плечем на зростання російського ринку значним країновим ризиком. Цей ризик матеріалізується, якщо ринок просяде ще більше під тиском нових санкцій щодо Росії і погіршення макроекономічного становища. Таким чином, ми вважаємо, що співвідношення ризику і винагороди за нього на ринку зараз негативне", - зазначає ІК "Уралсіб Кепітал".



