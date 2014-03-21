Мінфін випустить “військові” облігації для допомоги армії

Міністерство фінансів України працює над випуском "військових" облігацій з метою залучення коштів на підвищення боєздатності української армії, повідомив міністр фінансів Олександр Шлапак в інтерв'ю "Громадському радіо".



"Ми готуємо зараз випуск "військових" облігацій. Ми дуже хочемо, щоб наше активне населення підключилося до збирання коштів на підвищення боєздатності наших військ", - сказав Шлапак.

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Як повідомлялося, Верховна Рада України 17 березня прийняла зміни до державного бюджету України на 2014 рік, згідно з якими передбачено виділення 6,882 млрд грн для додаткового фінансування потреб Міністерства оборони України, Внутрішніх військ МВС і Держприкордонслужби.