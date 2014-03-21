Україна виплатила $75,3 млн купонного доходу за євробондами

Міністерство фінансів України здійснило чергову виплату купонного доходу в розмірі 75,313 млн. дол. США за облігаціями зовнішньої державної позики 2010 року, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, купонний дохід виплачено за 5-річними облігаціями зовнішньої державної позики України, випущеними у вересні 2010 року на суму 0,5 млрд дол., і за 10-річними облігаціями зовнішньої державної позики на суму 1,5 млрд дол., випущеними тоді ж. Запозичення здійснювалися за ставкою 6,875% і 7,75% річних, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, при цьому Україна має намір узяти у борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому і зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - з 2014 по 2018 роки.

Закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік" встановлює граничний рівень держборгу на 2014 рік на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

Читайте такожМінфін пропонує оподатковувати доходи з депозитів понад 100 тис. гривень