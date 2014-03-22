Moody's змінило рейтинг держоблігацій Кіпру на "позитивний"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's змінило прогноз кредитного рейтингу Республіки Кіпр з "негативного" на "позитивний", залишивши його на рівні "Саа3", повідомляє ИТАР-ТАСС.

У поширеному 22 березня повідомленні агентства це рішення пояснюється прийнятими кіпрською владою важливими кроками щодо скорочення бюджетного дефіциту та проведення заходів фінансової консолідації в рамках стабілізаційної програми, погодженої в березні минулого року з міжнародними кредиторами.

Вона передбачає виділення острову фінансової допомоги в розмірі 10 млрд євро в обмін на жорсткі заходи з реструктуризації банківського сектора, включаючи закриття другого за величиною Кіпрського народного банку і рекапіталізацію найбільшого на острові Банку Кіпру за рахунок "стрижки" незастрахованих депозитів.

Дефіцит бюджету в 2013 році склав 5,4% порівняно з 6,4% у попередньому році, відзначило агентство. Виконання урядом взятих на себе зобов'язань перед міжнародними кредиторами в особі ЄС та МВФ дає підстави для посилення впевненості у продовженні підтримки Кіпру, підкреслило Moody's.

Водночас, агентство попередило, що залишений без зміни рейтинг "Саа3" означає, що все ще зберігається "підвищений ризик дефолту Кіпру за своїми зобов'язаннями або затримки з виплатою боргів в середньостроковій перспективі, з огляду на високий рівень взаємозалежності економічних, банківських і бюджетних ризиків, з якими країна продовжує стикатися". На думку експертів Moody's, у зв'язку з цим зберігається загроза продовження рецесії на Кіпрі.